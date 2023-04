Il Team Nibali prepara una doppia trasferta in Abruzzo - Tempostretto

Gli atleti Caputo, Mollura e Scibilia saranno presenti al via alla "Corsa del Dottore Carlo" e al "Trofeo Città di Mannopello"

MESSINA – Dopo il doppio impegno della scorsa settimana in Veneto il Team Nibali è pronto per la trasferta in Abruzzo che vedrà impegnati i ragazzi giallo-rosso-neri al via a Cepagatti e a Mannopello. Domenica 30 a Cepagatti si svolge la settima edizione de la Corsa del Dottor Carlo, manifestazione organizzata dall’ASD Ciclistico Cepagatti.

In entrambe le gare saranno impegnati Cristian Caputo, Francesco Mollura e Gianluigi Scibilia che saranno seguito in ammiraglia dal DS Pippo Cipriano, dal Team Manager Lillo La Rosa e dall’accompagnatore Vincenzo Scafidi.

Corsa del Dottor Carlo

Una corsa che ricalca, in senso orario, il percorso del finale della sesta tappa della Tirreno – Adriatico 2016 con la vittoria, in uno sprint a due, di Greg Van Avermaet su Peter Sagan che consegnò al belga, da li a poco campione olimpico a Rio, la classifica generale della Corsa dei Due Mari. Circuito di 11,6 km da ripetere 9 volte per un chilometraggio totale di 104,4 km. Una breve e dolce salita posta a metà giro potrebbe essere teatro di diversi attacchi.

Trofeo Città di Mannopello

Il giorno successivo i ragazzi si trasferiranno a Mannopello dove si terrà il 74° Trofeo Città di Mannopello organizzato dall’ASD Pedale Teate. 95,2 km in programma che si snodano lungo due circuiti il primo di 24 km seguito da quattro passaggi su quello più corto di 17,8 km.