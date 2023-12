Il Team Scaletta ci ha preso gusto, tris al Castellammare - Tempostretto

Il Team Scaletta chiude il 2023 con due vittorie consecutive, al PalaMili contro la formazione trapanese a segno De Gaetano, Firrincieli e Pensabene

MESSINA – Per la prima volta nella sua storia in seconda massima serie del Futsal Nazionale, il Team Scaletta riesce a conquistare l’intera posta in palio in due match consecutivi. La gara andata in scena domenica al “Pala Mili” contro il Castellammare era una sfida chiave, sia per l’importanza dello scontro diretto, ma anche per dare una sterzata verso l’alto alla stagione delle messinesi.

Prova di maturità passata a pieni voti per Segreto e compagne, che vanno per prime in vantaggio con De Gaetano e nel secondo tempo archiviano grazie alle reti di Firrincieli e Pensabene. Nel finale forcing delle ospiti che sbattono più volte contro Arrigo, che sarà nominata migliore in campo, ma trovano la rete della bandiera con Di Piazza.

Quando manca ancora una partita alla fine del girone di andata si trovano in sesta posizione con 12 punti in graduatoria, esattamente a metà classifica con cinque squadre sopra, neanche troppo distanti dunque i playoff, e cinque squadre a seguire, con margine sulla zona retrocessione. Adesso la pausa natalizia alle porte per il Team Scaletta con il rientro in campo previsto per domenica 7 gennaio sul parquet della Reggio Sporting Club.

Team Scaletta – Castellammare 3-1

Primo tentativo con Corsetti che ci prova dalla distanza ma centra in pieno il palo. Altro palo ospite con Di Piazza, stavolta complice la deviazione di Pensabene. Risposta Scaletta con Loiacono che serve di prima intenzione Firrincieli ma è super il recupero da dietro di Corsetti che nega il goal in scivolata. Dal corner seguente arriva la rete che sblocca il match con Pensabene che tira, Orlando non trattiene e De Gaetano in tap-in sblocca la contesa. Ancora Scaletta con il pressing di Cusumano che recupera palla, cerca lo scavetto ma non riesce a superare Orlando. Tornano pericolose le ospiti con Di Piazza ma la sua puntata viene sventata in corner da Arrigo. Sempre una rubata Scaletta a creare una chance, con De Gaetano che in allungo però non riesce a insaccare.

Seconda frazione che si apre con un contropiede due contro zero per il Castellammare ma è super l’intervento di Arrigo che si mangia Di Simone e nega un goal già fatto. Come il più classico dei: goal sbagliati, goal subiti; Firrincieli recupera palla nella metà campo ospite, giocata di suola ad eludere l’intervento dell’avversaria e destro ad incrociare che vale il due a zero. Grandissimo goal di Firrincieli per tecnica e precisione. Castellammare che accusa il colpo, ancora un intercetto, stavolta di Loiacono che è bravissima davanti a Negroni a servire Pensabene che incrocia e mette in ghiaccio il risultato. Ospiti che ci provano, doppia occasione per Di Piazza con Arrigo che non può nulla nella seconda, complice la deviazione di Pensabene. È sempre Di Piazza contro Arrigo, stavolta seconda parata mostruosa dell’estremo di casa che riesce, con un colpo di reni, a togliere la palla dalla rete dopo un’altra deviazione che l’aveva messa fuori tempo. Altra chance di Di Piazza ed altro super intervento di Arrigo che chiude la saracinesca e sigilla la vittoria per le sue.