Il Team Scaletta festeggia la salvezza dopo il pari in casa con la Woman Napoli

Missione compiuta dopo lo 0-0 casalingo, la squadra della presidente Tafuri conserva la Serie B e potrà godersi in serenità la Final-Eight di Coppa Italia

MESSINA – Tutto in una partita, tutto in 40 minuti, erano queste le premesse della sfida che chiudeva il campionato nazionale di Serie B tra Team Scaletta e Woman Napoli. Formazione di coach Cernuto padrona del proprio destino che con un punto avrebbe ottenuto matematicamente la salvezza, ma che, in caso contrario, era costretta a dare uno sguardo e sperare il risultato dello scontro diretto tra Meta Catania e Canicattì. Premesse che sicuramente lasciavano presagire ad una partita sin da subito difensiva per il Team Scaletta ed invece avviene tutto l’opposto.

Adesso per le ragazze della presidente Tafuri il percorso diventa completo, con la soddisfazione di andarsi a giocare con la mente serena le Final-Eight di Coppa Italia, contro l’Atletico Chiaravella, squadra che ha chiuso la stagione al secondo posto del girone B, e con l’obiettivo promozione che lo scorso anno è sfumato soltanto in finale contro il CMB. Avversario quindi molto difficile per le messinesi, che però potranno guardare all’impegno senza pressioni e con la serenità di chi sta diventando, anno dopo anno, da sogno a realtà del panorama del futsal femminile italiano.

Team Scaletta – Woman Napoli 0-0

Partenza sprint delle messinesi, che dopo nemmeno due giri di lancette, sfiorano il vantaggio con il palo colto dal diagonale di Calabrese. Ancora Scaletta con Pensabene che serve Marchetta in profondità, laterale messinese che però non trova l’attimo giusto davanti a D’Urso. Risposta Napoli affidata a Pedroso, il cui tentativo termina però alto, e sulla seconda chance è brava invece Arrigo in uscita. Chance ghiottissima per lo Scaletta sull’asse De Gaetano-Pensabene con quest’ultima che serve in mezzo per Firrincieli che impatta, ma manda a lato. Giocata spettacolare di Pedroso che prova lo scorpione da azione di rimessa, attenta Arrigo a chiudere la porta. Dall’angolo seguente ripartenza Scaletta in contropiede ancora con Calabrese che però si fa chiudere lo specchio da D’Urso. Nell’altra metà campo a fare la differenza questa volta è l’uscita di Arrigo che lascia inalterato il parziale al riposo.

Ripresa che si apre con la Woman Napoli che prova ad aumentare i giri del motore, ci prova Derrico con il tentativo di punta che termina fuori. Calabrese ancora la più pericolosa delle sue, mancino potente ma alto di poco. Sempre Pedroso a segnare il passo per la Woman, allarga per Derrico che ha una tripla chance ma, prima Arrigo, poi il palo ed infine il tap-in mandato largo, non cambiano il risultato. Firrincieli alza per Cucinotta che protegge palla, prova a girarsi ma D’Urso chiude tutto. Ultimo minuto in cui entrambe le squadre non ne hanno più e countdown finale scandito dai presenti del Pala Mili, per una salvezza dal gusto dolcissimo per il Team Scaletta. Prosegue quindi il sogno delle messinesi nel secondo massimo campionato di futsal femminile italiano, che riescono con un grande girone di ritorno, a togliersi dall’ultimo posto e guadagnare la quinta salvezza consecutiva.

