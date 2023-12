Il Team Scaletta inizia bene in casa, ma viene ribaltato dalla Salernitana - Tempostretto

Il Team Scaletta scappa sul 2-0 grazie alle reti di Pensabene e De Gaetano. Crolla poi nella ripresa con le campane che segneranno cinque volte

MESSINA – Avanti di due reti il Team Scaletta viene travolto dalla reazione ospite, per la prima volta in stagione al PalaMili le biancazzurre della presidente Tafuri ospitavano una squadra non siciliana, la Salernitana. Le campane sono una squadra che staziona stabilmente nelle zone alte di classifica del girone D di Serie B di calcio a 5 femminile. Le messinesi restano ferma a quota 6 punti in classifica, avranno tempo di ricaricare le pile in vista della delicata trasferta sul campo del Libertas Cerreto, in programma domenica 10 dicembre alle ore 15.

Team Scaletta – Salernitana 2-5

Avvio sprint delle padrone di casa che passano in vantaggio al primo tiro in porta, punizione di Pensabene deviata involontariamente da Galan che si infila in rete per il vantaggio casalingo. Risposta Salernitana affidata alla stessa Galan che si crea spazio e prova il tiro che Arrigo respinge. È sempre Galan protagonista con un cross a cercare Gonzalez ma la deviazione è facile preda di Arrigo. Ancora un piazzato per le padrone di casa, sempre Pensabene che stavolta trova la deviazione decisiva di De Gaetano per il goal del 2-0. Pivot di casa che torna così al goal dopo una lunga pausa per infortunio. Team Scaletta che perde palla in avanti e si fa trovare scoperto, contropiede Salernitana con Derrico che imbecca Gonzalez che deposita alle spalle di Arrigo per il goal che dimezza lo svantaggio.

Ripresa che si apre con una doppia occasione, prima De Gaetano prova il tiro respinto dall’estremo ospite, ripartenza con Galan che alza il pallone per Giugliano che prova il pallonetto ma è decisiva Arrigo in uscita. Galan per Gonzalez ma ancora Arrigo a dire di no. Team Scaletta che non riesce più a costruire ma anzi, altra palla persa, altro assist di Galan per Gonzalez ed ancora Arrigo che deve superarsi. Dopo tanto premere, la Salernitana riesce a trovare il pareggio con Gonzalez che tira e Giugliano che ribadisce a porta sguarnita. Si iscrive al tabellino delle occasioni anche Derrico che trova una reattiva Arrigo a chiudere in angolo. C’è spazio per il tentativo di De Gaetano, chiuso però da Galan, migliore in campo del match. Il terzo goal è una pura invenzione della stessa Galan, tiro di Lisanti su cui la numero cinque ci mette il tacco volante, pallone che scavalca Arrigo e Salernitana meritatamente in vantaggio. Team Scaletta che prova ad inserire il power-play con Cucinotta in versione portiere di movimento ma è Derrico a rubare palla ed involarsi da sola e depositare a porta vuota. Ultimi minuti di gara in cui lo Scaletta prova a trovare il goal che riaprirebbe la sfida ma subisce anche il quinto e definitivo goal di Gonzalez.

