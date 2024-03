Il Team Scaletta regge un tempo, poi passa la capolista Cmb

La squadra lucana Comprensorio Medio Basento passa 3-0 al PalaMili e resta imbattuta nel girone D di serie B

MESSINA – È durata soltanto un tempo la strenua resistenza del Team Scaletta contro la capolista Cmb Futsal, imbattuta ed imbattile fin qui nel corso di tutto il torneo. Per le ragazze di coach Cernuto era una partita che si presentava pressoché impossibile alla viglia, contro una compagine che fin qui, nel campionato di Serie B, non aveva mai assaporato la sconfitta, 15 vittorie e due pareggi in diciassette giornate. Segreto e compagne hanno però saputo affrontare la sfida con ordine, cercando di non lasciare spazi ad un Cmb che ha trovato sulla sua strada una splendida Milena Arrigo.

Le biancazzurre della presidente Tafuri, quando mancano quattro giornate alla fine, restano a quota 18 punti in sesta posizione, appena sotto la zona playoff che dista 7 punti la matematica dice che è ancora possibile ma nella realtà è molto difficile. Per il Team Scaletta ore c’è all’orizzonte l’ultima trasferta lunga del torneo, a Salerno, contro la quarta forza del campionato in programma domenica 17 marzo alle ore 17.

Team Scaletta – Cmb Futsal Team 0-3

Un tutti contro uno nel primo tempo con l’estremo difensore del Team Scaletta che ha capitolato soltanto a due minuti dalla fine con Masaro che, dagli sviluppi di corner, ha servito un cioccolatino a Macchieralla che, di prima intenzione, ha stappato la partita siglando il goal del vantaggio.



Nel secondo tempo coach Rispoli cambia volto tattico alle sue, decidendo di abbassare il proprio baricentro per far scoprire le biancoblu di casa. Tattica che paga, arriva infatti in contropiede la seconda rete ospite con un bel tiro di punta di Ziero, migliore in campo, che toglie il tempo ad Arrigo. Team Scaletta che rompe gli indugi e fioccano i contropiedi per le ospiti che vanno ancora vicine al goal con un pallonetto di Cenedese. Terzo goal ospite che arriva con Macchiarella che recupera palla e trova un assist delizioso per Bergamotta che, in spaccata, fissa il parziale sul definitivo 0-3 a due passi da Arrigo.

Nel finale una chance per parte con Masaro che ruba palla ad Autano e serve Scarcia, altro miracolo di Arrigo che, con la mano di richiamo, alza sulla traversa. Dall’altra parte ghiottissima occasione Scaletta con ancora Autano protagonista, tocco smarcante per Cusumano ma, nel doppio tentativo, la numero nove di casa trova la deviazione della retroguardia ospite a negare il goal della bandiera alla squadra di casa.