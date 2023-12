Il teatro per bambini in tre ville: la proposta della Compagnia Carullo-Minasi - Tempostretto

Con Messina Social City, ingresso gratuito dal 30 dicembre al 6 gennaio, tra spettacoli e laboratori. Attenzione anche agli adulti

MESSINA – 3 ville della città (Villa Sabin, Villa Mazzini e la Pineta di Gravitelli), 4 spettacoli e 2 laboratori per i bambini dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nell’ambito degli eventi organizzati dalla Messina Social City, la Compagnia Carullo-Minasi propone “Il paesaggio del teatro”. Mette in evidenza Cristiana Minasi: “Il nostro è un progetto di teatro di figura e circo dedicato a grandi e piccini, in una prospettiva di fruizione diffusa degli eventi, per una riacquisizione cosciente dei territori”.

L’ingresso è gratuito. Per la Compagnia, si tratta di “una Una rivisitazione dei luoghi del quotidiano, un modo per riscoprire la città, le sue meraviglie (poi mica tanto nascoste) e un’identità collettiva”.

Il primo appuntamento è previsto il 30 dicembre a Villa Sabin con Stefania Ventura, della Compagnia del teatro d’Aosta, e il suo Pinocchio.