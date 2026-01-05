Il Terzo Settore come leva di sviluppo: un nuovo libro dedicato alle associazioni

Scritto dal project manager messinese Carmelo Antonio Cutrufello, il volume è uno strumento di orientamento e di lavoro per chi opera – o intende operare – nel sociale e nello sviluppo locale.

In un territorio complesso e stratificato come quello messinese, il Terzo Settore rappresenta da anni una componente essenziale della vita sociale, culturale ed economica. Associazioni, enti non profit e organizzazioni di volontariato operano quotidianamente in ambiti cruciali come l’inclusione sociale, la cultura, l’educazione, la rigenerazione dei territori e la partecipazione civica, spesso supplendo alle carenze dei servizi pubblici e intercettando bisogni emergenti.

Proprio a partire da questa esperienza diffusa nasce un nuovo libro dedicato al Terzo Settore, scritto dal project manager messinese Carmelo Antonio Cutrufello e pensato come strumento di orientamento e di lavoro per chi opera – o intende operare – nel sociale e nello sviluppo locale. Il volume affronta una questione centrale per il presente e il futuro delle associazioni: come coniugare missione sociale, sostenibilità economica e capacità organizzativa in un contesto sempre più regolato, competitivo e complesso.

Il testo parte dall’analisi della Riforma del Terzo Settore, chiarendone implicazioni, opportunità e criticità, per poi accompagnare il lettore in un percorso che va dalla definizione dell’identità dell’ente alla progettazione delle attività, fino alla costruzione di modelli economici sostenibili. Business model, business plan, progettazione finanziata e misurazione dell’impatto sociale vengono presentati come strumenti concreti di governo e responsabilità, non come adempimenti burocratici fine a sé stessi.

Uno dei punti di forza del volume è l’attenzione ai territori periferici, ai piccoli comuni e alle aree interne, realtà molto presenti nella provincia di Messina. In questi contesti il Terzo Settore può diventare un vero motore di sviluppo della società civile, capace di attivare comunità, valorizzare risorse culturali e sociali locali, creare opportunità di lavoro sociale e contrastare lo spopolamento.

Il libro propone un cambio di prospettiva: superare una visione emergenziale del non profit per adottare un approccio strategico di medio-lungo periodo, in cui le associazioni non siano soltanto esecutrici di progetti, ma attori consapevoli dello sviluppo territoriale. Un messaggio che riguarda non solo gli enti, ma anche le istituzioni e gli amministratori locali, chiamati a riconoscere nel Terzo Settore un partner stabile e competente.

Il volume è rivolto a dirigenti e operatori di associazioni, assistenti sociali, consulenti, amministratori pubblici, formatori e studenti, ed è pensato come un manuale pratico, utilizzabile nella gestione quotidiana degli enti.

Il libro, disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook, è acquistabile utilizzando la Carta Cultura Giovani, la Carta del Merito e/o la Carta del Docente, rendendolo accessibile a studenti, docenti e giovani interessati ai temi del sociale, della cultura e dello sviluppo della società civile.

L’autore, Carmelo Antonio Cutrufello, è project manager e consulente senior per la progettazione e la gestione di interventi finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei. È presidente dell’Associazione Ulisse ETS e formatore sui temi del business planning, della progettazione sociale e dello sviluppo locale. Ha maturato un’esperienza pluriennale nel Terzo Settore, nella finanza agevolata e nelle politiche sociali, collaborando con enti pubblici, fondazioni e organizzazioni non profit. Opera prevalentemente in Sicilia, con particolare attenzione ai territori del Messinese e alle aree interne.