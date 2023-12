Il traffico intorno alla scuola Salvo D'Acquisto "tiene in ostaggio gli abitanti di Villaggio Unrra" - Tempostretto

La consigliera della Lega Giulia Restuccia lancia l'appello a risolvere una situazione spesso denunciata dagli abitanti: "E il deposito di Messina Servizi ha aggravato tutto"

MESSINA – Il traffico intorno alla scuola Salvo D’Acquisto sta diventando un problema, soprattutto all’ingresso e all’uscito degli studenti dall’istituto, quando la strada viene invasa da genitori in auto fermi ad attendere. Questo è quanto segnalato dalla consigliera comunale Giulia Restuccia, capogruppo della Lega, che ha raccolto le istanze dei cittadini e lanciato il suo appello. Il problema è stato segnalato proprio stamattina da un nostro lettore.

Restuccia ha spiegato: “La sosta selvaggia delle auto che arrivano giornalmente per accompagnare o prelevare i ragazzi che frequentano la Scuola Salvo D’Acquisto, i mezzi di Messina Servizi e mezzi pesanti privati rendono non più vivibile il Villaggio Unrra. Entrare o uscire dal villaggio è diventato ormai impossibile. I residenti sono diventati ostaggio di questa incresciosa situazione e si domandano come un mezzo di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco, protezione civile) potrebbe mai intervenire per una situazione di emergenza, considerato che esiste soltanto una via di accesso”.

Per la consigliera “aver scelto di dislocare il deposito mezzi di Messina Servizi in una zona che già presentava una viabilità problematica ha aggravato ulteriormente la situazione non più gestibile”.

