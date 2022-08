Il Valle del Mela Calcio iscritto al campionato di Promozione - Tempostretto

La società tirrenica si appresta a iniziare il campionato di Promozione. Si punta sul settore giovanile e si spera di poter disputare tutte le gare a porte aperte

PACE DEL MELA – Riparte con rinnovate ambizioni la stagione del Valle del Mela Calcio che quest’anno sarà regolarmente ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Dopo aver perfezionato l’iscrizione e riconfermato in panchina di mister Giannicola Giunta, il direttore generale Pippo Fiocco (nell’immagine in evidenza con l’allenatore) ha già concluso diversi acquisti, che saranno presentati nelle prossime settimane.

“Purtroppo a causa degli impegni che la categoria richiede, abbiamo dovuto salutare qualche protagonista della passata annata a cui – dichiara Fiocco – vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’importate obiettivo raggiunto. Allo stesso tempo rassicuro tutto l’ambiente che stiamo per completare la rosa che si ritroverà da agosto al Comunale di Giammoro agli ordini di mister Giunta e del riconfermato preparatore atletico Bonarrigo”.

Il mercato del Valle del Mela

Sempre in tema mercato, il direttore Fiocco ha voluto precisare ancora una volta la scelta di puntare forte sui giovani cresciuti nel Settore Giovanile: “Quest’anno abbiamo dato ancora più credito al motivo per il quale facciamo calcio in mezzo a tante difficoltà, ovvero far crescere i nostri giovani. Tranne qualche elemento distratto da personaggi poco credibili, tutto il gruppo 2005 che lo scorso anno è arrivato secondo nel campionato di categoria, passerà in pianta stabile in prima squadra a giocarsi le proprie chance. Questo non soltanto deve essere motivo d’orgoglio per la nostra Società e per tutto il comprensorio, ma deve essere un segnale tangibile che da noi i giovani se bravi, hanno la loro vetrina”.

Per quanto riguarda invece l’assetto societario: “Ci sono dei cambiamenti nell’organigramma che presto sveleremo attraverso una conferenza stampa di presentazione. Ringrazio tutti coloro che in questi anni ci hanno dato una mano a portare avanti il progetto e allo stesso tempo, ringrazio coloro i quali ci hanno dato fiducia con il loro ingresso”.

La struttura a Giammoro e il settore giovanile

Non mancheranno le novità anche per quanto riguarda la struttura di Via Olimpia, dove il presidente Agnello spera di poter disputare tutte le gare a porte aperte: “Siamo in attesa di nulla osta per la tribuna da parte dell’Amministrazione Comunale, in modo da poter svolgere le gare interne a porte aperte e senza alcuna limitazione. A tal proposito ringrazio il sindaco Mario La Malfa e l’assessore allo sport Trio per la loro disponibilità. Il Valle del Mela Calcio non è solo della dirigenza, ma è di tutta la comunità di Pace ed è un patrimonio che va tutelato da tutti.”

Non mancheranno poi le novità anche per il Settore Giovanile e la Scuola Calcio, fiore all’occhiello del club Tirrenico: “La prossima stagione sarà l’anno 0 anche per Scuola Calcio e Settore Giovanile. Ci saranno diverse novità, sia a livello dirigenziale che tecnico – annuncia il presidente Agnello – non perdendo mai di vista che il divertimento dei ragazzi sta alla base della loro crescita”.