“Il Vangelo disatteso”, padre Scalia alla Chiesa valdese

12 giugno, a Messina il gesuita dialoga sul libro con il pastore Sciotto

MESSINA – Si presenta il libro “Il Vangelo disatteso” di Felice Scalia e Ferdinando Di Stefano. Per l’occasione, il gesuita e teologo Scalia si confronta con Ciccio Sciotto, pastore della Chiesa evangelica valdese. L’appuntamento è al tempio valdese, in via Laudamo n. 16, mercoledì 12 giugno alle 18.

Si legge nella presentazione dell’iniziativa: “In un luogo che evoca suggestione e ricco di storia, si svolgerà un incontro in cui Felice Scalia e Ciccio Sciotto proporranno una lettura che ci offre “Il Vangelo disatteso”. Ovvero, che cosa abbiamo perso di vista nel messaggio di Gesù. I due relatori avranno il compito di esaminare e offrire ai partecipanti con occhi diversi e anche critici le disfunzioni della gerarchia ecclesiastica, mettendo in evidenza quella parte di Vangelo che, pur essendo importante, è stata resa poco visibile dentro e fuori la Chiesa”.