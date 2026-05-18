Il “velino” Caratozzolo trionfa a Roma nel Master Nazionale

A pochi passi da Sinner, Bolelli e Vavassori che scrivevano la storia agli Internazionali di tennis il messinese Alberto Caratozzolo vinceva il Master di III categoria

In una grande giornata per il tennis azzurro agli Internazionali d’Italia 2026 c’è stato spazio e gloria anche per un tennista messinese. Mentre Sinner scriveva la storia, 50 anni dopo Panatta, nel singolare maschile e Bolelli/Vavassori alzavano il trofeo di doppio al Foro Italico il messinese e portabandiera del Ct Vela Messina Alberto Caratozzolo trionfava nel master Bnl di III categoria.

Il 31enne Alberto Caratozzolo, portacolori della squadra “a” dei serie C del Ct Vela Messina, vince con pieno merito il Master nazionale Bnl di terza categoria maschile concluso nella giornata di domenica 17 maggio sui campi iconici del Foro Italico. Caratozzolo, partito nel torneo con la testa di serie n.2, ha sconfitto senza cedere set in tutto il suo cammino nell’ordine: Alessandro Ilardi, Antonino Colella, Antonio De Sando e Manuel Fiorentini.