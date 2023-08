Il video: un minuto per "Messina città degli eventi, della musica e dello spettacolo" - Tempostretto

Nel segno dei Negramaro, un montaggio promozionale realizzato dall'amministrazione comunale

MESSINA – Un nuovo video promozionale del Comune di Messina nel segno dei Negramaro e dell’estate dei concerti. In un montaggio, e con sottofondo la celebre canzone “Parlami d’amore”, alcuni momenti degli eventi estivi in città per celebrare Messina città degli eventi.

Così viene promosso: “Un minuto che racchiude milioni di emozioni. Messina, città degli eventi, della musica e dello spettacolo. Messina, con le sue tradizioni storiche, culturali ed enogastronomiche. Messina, tempio di antiche arti e di mestieri tramandati nei secoli. Messina, con il suo mare, il suo stretto, i suoi colli e la sua natura incontaminata. Un minuto che dimostra come la Città di Messina può essere il meraviglioso palcoscenico del Mediterraneo. Ed è solo l’inizio”.

