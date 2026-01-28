Ospedale Papardo. Nuove telecamere e più controlli per fermare i furti

Potenziata la sicurezza nel parcheggio dopo i recenti raid vandalici ai danni di dipendenti e utenti

La Direzione del Papardo interviene per garantire la sicurezza all’interno delle aree dell’ospedale. Con riferimento ai recenti atti vandalici e ai furti registratisi ai danni di veicoli nel parcheggio riservato, l’Azienda spiega di aver prodotto uno specifico esposto alla Polizia Giudiziaria, supportato da documentazione utile.

Allertata la vigilanza e il posto fisso di Polizia

Al contempo, la Direzione ha allertato sia gli operatori del posto fisso di Polizia al Pronto Soccorso sia quelli della vigilanza privata incaricati dell’appalto, che hanno relativa competenza di azione nella pertinente area. L’obiettivo è rafforzare il controllo immediato nelle zone colpite dagli episodi di microcriminalità.

Misure tecniche e chiusura varchi

Per contrastare il fenomeno, è stato implementato il servizio di videosorveglianza con l’installazione di nuove videocamere. Sono state inoltre predisposte misure di sicurezza rafforzate con riguardo ad alcune fasce orarie ritenute “a rischio”, durante le quali è stata disposta la chiusura forzata di determinati cancelli di ingresso e uscita.

Impegno per la sicurezza globale

La Direzione Strategica aziendale assicura che, in condivisione con le autorità competenti, verranno adottate tutte le ulteriori misure ritenute utili ai fini della sicurezza di chiunque acceda all’area, sia esso personale in servizio o utente. L’Azienda ribadisce l’impegno a monitorare la situazione per disporre ogni intervento atto a tutelare la serenità dei lavoratori.