Il Volley Letojanni annuncia il ritorno di Christian Giardina - Tempostretto

Definito un giocatore universale era nel Letojanni già nell'anno della promozione in A3

LETOJANNI – Un altro tassello si va ad aggiungere al mosaico per la stagione agonistica 2023-2024 per l’Asd Volley Letojanni. La società letojannese ha infatti concluso l’accordo per il ritorno in riva allo Jonio di Christian Giardina, un giocatore universale che ha già fatto parte della rosa del Letojanni in due stagioni diverse: nel 2019-2020 (annata in cui il campionato fu interrotto per l’arrivo della pandemia) e nel 2022, stagione conclusasi con la promozione in Serie A3.

Giardina quest’anno ha voluto fortemente rincontrare il Letojanni, dove ha lasciato un bel ricordo, in cui tornerà con una veste diversa. Se infatti fino allo scorso anno ha rivestito il ruolo di palleggiatore da quest’anno ha deciso di cambiare e tornare al suo vecchio ruolo, quello con cui ha iniziato a giocare a pallavolo nella sua città natale Augusta, ovvero lo schiacciatore. E proprio per questo motivo la società letojannese lo ha fortemente voluto poiché potrebbe rappresentare una scommessa importante in questa nuova stagione in cui l’obiettivo dei letojannesi non è certamente quello di disputare i play off ma piuttosto quello di valorizzare alcuni giovani elementi della rosa e soprattutto puntare su atleti che in un paio di stagione potrebbero rappresentare la colonna portante della squadra letojannese.

Giardina era stato corteggiato da diverse squadre di Serie B e di Serie C ma alla fine ha scelto di sposare il progetto del Letojanni che nonostante le difficoltà sta cercando di allestire un roster di tutto rispetto. Giardina è reduce dall’ultima stagione nell’Universal Viagrande dove si è alternato sia come di palleggiatore che come opposto riuscendo a ben disimpegnarsi. Un ruolo che aveva ricoperto in passato, sempre a Catania, quando era in squadra con il nuovo capitano del Letojanni Adriano Balsamo.

Le prime parole di Giardina

“Si torna sempre dove si è stati bene – ha commentato Giardina – ed io sono felice di farlo per la terza stagione qui a Letojanni, anche se in una nuova veste. Ufficialmente il primo anno da opposto, ruolo che durante le giovanili mi ha dato tante soddisfazioni, e che negli anni per esigenze mi è capitato di ricoprire. Questa è una sfida, e sono contento di averla accettata per una società che mi ha fatto crescere e che mi ha fatto provare l’emozione della promozione in A. Un ringraziamento dunque a mister e società – conclude Giardina – per la fiducia che spero di ripagare sul campo. Colgo l’occasione per rivolgere un invito ai tifosi a riempire il palazzetto di una società che vive di una grandissima passione e professionalità già dalla prima giornata”.

