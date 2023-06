Il Volley Letojanni conferma il capitano Balsamo e Battiato - Tempostretto

I due atleti catanesi saranno capitano e vicecapitano nella prossima stagione: "Non potevamo dire no al Volley Letojanni"

LETOJANNI – Arrivano altre conferme dal Volley Letojanni che, dopo aver annunciato l’accordo raggiunto con la riconferma dell’allenatore Gianpietro Rigano, comincia a costruire il puzzle per allestire il roster per la nuova stagione. Saranno obiettivi più mitigati rispetto allo scorso anno, puntando ad una tranquilla salvezza per la permanenza in Serie B, ma arrivano le due conferme più importanti associate alla lettera B di Balsamo (immagine in evidenza) e Battiato, una coppia affiatata e rodata in cui entrambi hanno deciso di continuare la loro avventura sportiva nella famiglia del Volley Letojanni e che saranno rispettivamente capitano e vice capitano.

I due atleti catanesi hanno accolto con entusiasmo l’invito della dirigenza a restare a Letojanni sposando così il nuovo progetto che la società letojannese intende portare avanti. Due atleti di riferimento e di esperienza su cui sarà imperniata la rosa della squadra jonica che potrebbero fare da chioccia ai più giovani che entreranno a far parte della formazione. Per il palleggiatore Adriano Balsamo ed il centrale Giovanni Battiato un ricco curriculm costellato di successi con all’attivo sei campionati di Serie B vinti e un bagaglio di competenza ed esperienza che potrebbero risultare determinanti nei momenti cruciali della stagione.

La conferma piace a Rigano

Su suggerimento del tecnico Rigano sono stati loro due i primi ad essere contattati e che hanno dato il loro parere positivo togliendosi immediatamente dal mercato. Entrambi si sono dichiarati entusiasti di poter continuare a vestire la maglia del Letojanni per il quarto anno consecutivo e soprattutto di dare il loro contributo di tecnica e classe sopraffina nei momenti difficili che si presenteranno.

“Conclusa la stagione agonistica – affermano all’unisono i due atleti – la dirigenza del Volley Letojanni ci ha chiesto di proseguire la nostra avventura comune che ci porterà a battagliare insieme per la quarta stagione consecutiva. Ci siamo detti che non potevamo dire di no al Volley Letojanni.

Sono stati conquistati risultati bellissimi – concludono – ed anche se quest’anno i progetti saranno diversi rispetto alle ultime annate siamo sicuri che daremo filo da torcere a tutti i nostri avversari, nessuno escluso”. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori conferme a cui sarà aggiunto qualche nuovo innesto nella società rivierasca.

