Il Volley Letojanni torna in campo, attesa la Saber Palermo - Tempostretto

Dopo aver osservato un turno di riposo la formazione di mister Rigano torna in campo in Serie B maschile

LETOJANNI – Secondo impegno stagionale interno per la Datterino Volley Letojanni che, domani pomeriggio, con inizio alle ore 18, affronterà nella palestra comunale “Letterio Barca” la Re Borbone Saber Palermo.

La formazione letojannese dopo aver osservato la scorsa settimana il primo dei due turni di riposo a causa del ritiro all’inizio del torneo del Partinico, ritorna nuovamente a giocare tra le mura amiche contro un avversario ostico che in estate è stato ben costruito dalla società rosanero con il chiaro intento di poter disputare quest’anno i play-off.

Una parte fondamentale potrà farla il pubblico invitato ad assistere alla partita per sostenere e tifare la squadra impegnato in questo campionato che si preannuncia abbastanza agguerrito, dato che almeno quattro squadre possono ambire per approdare ai play off.

L’avversario Re Borbone Saber Palermo

La formazione palermitana allenata ancora una volta dall’esperto tecnico Nicola Ferro ha confermato l’intero scacchiere dello scorso anno tra cui l’opposto Krussner, il posto 4 Lombardo, il centrale Blanco, elementi di sicuro affidamento per la categoria, a cui è stato aggiunto il giovane palleggiatore Galia di proprietà di scuola Perugia oltre al ritorno di Nicola Atria.

Una formazione quella palermitana che ha disputato sin qui due gare: la prima giornata è stata battuta abbastanza seccamente dal Viagrande mentre la scorsa settimana, tra le mura amiche, ha regolato con un secco 3 a 0 l’Aquila Bronte. Una gara quindi abbastanza difficile per il sestetto locale che in settimana ha lavorato molto su alcuni aspetti che in queste prime fasi di campionato hanno lasciato a desiderare.

Le contromosse di mister Rigano

Mister Rigano ha curato molto i particolari perché potrebbero essere appunto quelli a fare la differenza in una partita così equilibrata. I letojannesi dal canto loro vorranno bissare il successo della prima giornata e mantenere l’imbattibilità. Ci sarà sicuramente da soffrire e bisognerà mantenere la concentrazione alta per tutto il match visto e considerato che la squadra jonica nella prima partita di campionato ma anche nelle amichevoli ha giocato bene per larghi tratti degli incontri ma, nel momento in cui ha abbassato la guardia e ha commesso qualche errore di troppo ha dato la possibilità all’avversario di poter rientrare in partita.

In questa gara bisognerà evitare proprio questo ed entrare subito in campo determinati con il chiaro intento e l’obiettivo di conquistare i tre punti. Rigano durante la settimana ha fatto lavorare molto i suoi puntando in particolare su tutti i fondamentali e questa sera, con ogni probabilità, a conclusione dell’allenamento scioglierà le riserve sul sestetto da mandare in campo tra cui ci sarà sicuramente Giovanni Chillemi (nella foto) che in queste prime battute ha dimostrato tutto il suo valore. Poi appuntamento in sala video per vedere quali sono i punti deboli degli avversari per cercare di sfruttarli per conquistare un successo che sarebbe fondamentale per il prosieguo del campionato.

