Il Volley Letojanni torna in campo in trasferta a Lamezia Terme - Tempostretto

I calabresi vengono da sei vittorie consecutive, gli jonici sono al rientro dopo il turno di riposo. Domenica scontro al vertice al PalaSparti

LETOJANNI – Ritorna in campo, dopo aver osservato il secondo turno di riposo del girone di ritorno, il Volley Letojanni che domenica sarà di scena in un vero e proprio scontro al vertice sul terreno del PalaSparti di Lamezia Terme. In terra calabra si affronteranno infatti la prima e la seconda forza di questo girone, una partita vietata ai deboli di cuore con due squadre che hanno dimostrato sin qui di essere le più accreditate per centrare i play-off per l’alto tasso tecnico che le contraddistingue.

La squadra lametina viene da un filotto di risultati positivi, ben sei vittorie consecutive, che dopo un girone di andata altalenante l’hanno riportata prepotentemente alla ribalta. Prova ne è che sabato scorso nello scontro diretto di Viagrande si è imposta con un eloquente 3 a 1 andando così ad agganciare proprio la formazione etnea al secondo posto in classifica. Una gara fondamentale soprattutto per i padroni di casa che vorranno continuare nella striscia di risultati favorevoli e che se vinta potrebbero mettere seriamente un’ipoteca sulla seconda posizione in classifica. Si inizierà a giocare domenica alle ore 18 e la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Volley Letojanni. Arbitreranno due fischietti pugliesi Domenico Vito Cantore e Giuseppe Dimartino.

Il momento del Volley Letojanni

Dal canto suo, la Datterino Volley Letojanni dopo le ultime prestazioni non certo brillanti che sono comunque valse l’intero bottino sia nel derby contro il Villafranca che in quello contro il Fiumefreddo vorrà disputare una partita di orgoglio e soprattutto vorrà dimostrare su un terreno particolarmente difficile ed infuocato come si preannuncia quello calabrese (dove si prevede il tutto esaurito con circa 700 spettatori ad assiepare le tribune del palazzetto dello sport) tutto il suo valore, oltre al fatto che con un successo si metterebbe il punto esclamativo sul primato del girone I di Serie B maschile. La partita si presenta irta di insidie e di difficoltà: all’andata i letojannesi riuscirono a vincere per 3 a 1 in casa ma i lametini tra le mura amiche sono tutta un’altra cosa, riescono a trovare quelle forze e quelle spinte anche grazie al pubblico che li sostiene che magari in trasferta non riescono ad avere.

In casa Letojanni, mister Gianpietro Rigano durante la settimana ha catechizzato i suoi sull’importanza di questo incontro e soprattutto sul fatto che i letojannesi debbono ritrovare quella voglia di affermarsi che forse nelle ultime gare è venuta meno per un senso di appagamento. In settimana la squadra si è preparata abbastanza bene e anche mercoledì sera nel test di Viagrande ha fornito valide indicazioni. Per questa sera è in programma l’ultima seduta di allenamento, durante la quale Rigano deciderà il sestetto da schierare in campo domenica, e sarà fatta un’attenta analisi dell’avversario con la consueta seduta video.

Soraci: “Lamezia formazione di provata esperienza”

“Il Lamezia, allenato da mister Tonino Chirumbolo – spiega il direttore sportivo Salvatore Soraci – si presenta con una formazione di provata esperienza e la diagonale palleggiatore-opposto Ribecca e Palmeri è una sicurezza anche perché quest’ultimo rappresenta un interprete incontrastato del ruolo di questo campionato ed è una vera e propria fucina di punti andando a superare quasi sempre i venti punti in ogni partita. Ma anche i centrali, tra cui Paradiso, sono una valida alternativa, per non parlare dei posti 4 il recuperato Graziano che dà equilibrio soprattutto in fase di ricezione e di difesa e Luciano Mille che nel girone di andata non ha disputato un buon campionato ma che in queste ultime gare ha dato un contributo fondamentale e ha messo in campo tutta la sua validità tecnica e la sua esperienza. Uno dei migliori in capo nell’ultima gara. Per il resto anche il libero Mario Sacco è un veterano della categoria, adeguatamente preparato per questo tipo di battaglia”.