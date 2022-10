Il Volley Letojanni vince, Villafranca cede al quinto a Cinquefrondi - Tempostretto

Letojanni supera in quattro set Siracusa, per la matricola Villafranca sconfitta al tiebreak in trasferta

L’Asd Volley Letojanni inaugura con un successo la stagione agonistica 2022/2023. Gli atleti, allenati da Gianpietro Rigano hanno vinto in maniera abbastanza netta contro un avversario di valore e di spessore che ha lottato con le unghie e con i denti e ha messo soprattutto nel terzo e nel quarto parziale in difficoltà i padroni di casa. “Sicuramente – ha commentato a fine gara il direttore sportivo Salvatore Soraci – ci sarà ancora parecchio da lavorare perché vanno sistemati e affinati alcuni meccanismi però l’importante era partire bene e così è stato. Il Letojanni è riuscito a conquistare tre punti fondamentali”.

Per l’altra squadra della provincia, nel girone I di Serie B maschile, la Sicily Villafranca è arrivata una sconfitta al tiebreak. La neopromossa squadra tirrenica impegnata sul campo del Cinquefrondi ha rincorso tutta la partita trascinando la sfida al quinto set dove ha ceduto, guadagnando comunque un punto. Prossimo weekend esordio casalingo per la Sicily Villafranca che ospiterà Viagrande a Saponara. Sabato libero invece per Letojanni che osserverà un turno di riposo dopo il ritiro del Partinico dal campionato.

Volley Letojanni – Siracusa 25-16 25-18 17-25 25-22

Parte bene il Letojanni che nel primo parziale grazie alle battute di Chillemi e Cortina mette alla prova la ricezione del Siracusa: primo break 4 a 1, con un ace di Chillemi e continuando sulle ali dell’entusiasmo costruiscono un vantaggio sempre più cospicuo riuscendo a bloccare le bocche di fuoco avversarie rappresentate dall’opposto Facchetti e dal posto quattro Caci su tutti. In un batter d’occhio si arriva sul 15-10 e l’allenatore ospite chiama il suo primo time-out. Al rientro ci pensa Torre a fare due punti consecutivi ed allungare ancora di più le distanze. Siracusa non riesce a tenere il ritmo dei letojannesi; neanche i cambi effettuati dal tecnico aretuseo sono utili ad interrompere la serie positiva dei padroni di casa e con i vari attacchi di Chillemi, Cortina e Torre si arriva sul 24 a 14. Facchetti prima e Bonaccorsi poi recuperano due punti; Rigano chiama a raccolta i suoi e il servizio errato degli ospiti chiude il primo parziale con il risultato di 25 a 16.

Stessa musica e stesso copione nel secondo set con i letojannesi giocano una pallavolo davvero spettacolare: attenti in ricezione ed in difesa, efficaci sia in battuta che in attacco mettendo in grosse difficoltà lo scacchiere difensivo aretuseo. La formazione letojannese continua a macinare punti tanto che i due time-out spesi dall’allenatore aretuseo non sortivano alcun effetto e si arrivava presto sul 24-14 con Saitta che debutta con la maglia del Letojanni. Poi qualche errore di troppo dà la possibilità agli aretusei di arrivare a 18 ma un attacco di Chillemi consente ai padroni di casa di aggiudicarsi anche il secondo parziale.

Nel terzo set Letojanni parte spedito e riesce a raggiungere il vantaggio di 5 a 3. Quando ormai tutto lasciava presagire ad un successo netto e rotondo i letojannesi spengono la luce e gli ospiti cominciano a recuperare raggiungendo il massimo vantaggio di 5 a 8, tanto che Rigano ferma il gioco cercando di mettere ordine tra i suoi. Ma non basta, il Siracusa inizia una marcia al sorpasso e gli errori commessi a ripetizione in battuta in attacco ed in ricezione dai locali consentono al Siracusa di prendere il largo. Mister Rigano fa entrare in campo Saitta, Salomone e Vintaloro per cambiare il gioco; la squadra ospite stacca di sei punti il Letojanni (15-21) e nemmeno il rientro in campo dei titolari riesce a cambiare la situazione. Facchetti si prende la briga di chiudere il parziale per 17-25 strappando così il terzo set ai locali.

L’inizio del quarto parziale è un monologo aretuseo, ripetuti errori dei letojannesi portano Caci e compagni sull’1 a 5. Rigano chiama il primo discrezionale cercando di mettere ordine tra i suoi. I letojannesi pian piano cominciano a trovare il bandolo della matassa: registrano meglio la ricezione, tornano ad essere più efficaci al servizio e soprattutto con ottime difese concluse bene con incisive azioni di attacco. Si viaggia a braccetto, facendo registrare un’estenuante parità: 14 pari, 16 pari fino al 17 pari. Poi due attacchi consecutivi di Chillemi danno il primo strappo ai letojannesi. Il 22-19 porta la firma di Cortina e si va verso lo sprint finale arrivando al punteggio di 25-22 grazie ad un ottimo attacco di Andrea Torre che chiude la contessa con il risultato di 3 a 1 assegnando ai letojannesi la prima vittoria stagionale.

Cinquefrondi – Sicily Villafranca 25-17 20-25 25-18 19-25 15-8

La Sicily Villafranca parte in svantaggio di di 6 punti il primo set ma riesce a recuperare portandosi sul 22-17 prima di arrendersi ai locali. Il secondo set è stato dominato dalla Sicily che pareggia i conti dei set. Soffre in attacco la formazione tirrenica in attacco ma va riconosciuta la continuità di gioco mostrata con gli attacchi di Corso e il palleggiatore Schifilliti che ha guidato la squadra nel migliore dei modi.

Il terzo set è nuovamente vinto dagli avversari calabresi che sono riusciti con i servizi a mettere in difficoltà i siciliani. Nel quarto set Villafranca si porta avanti con i muri di Schipilliti e con Corso in grande spolvero, così conquista il quarto set portando la partita al set decisivo. Nel quinto set la Sicily parte male con un parziale di 8 a 2 per il Cinquefrondi. Qualche errore di troppo al servizio e in attacco hanno condannato la squadra alla sconfitta contro la compagine Calabrese.

