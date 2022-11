PuliAmo Messina. Le illustrazioni di artisti per le panchine del lungomare di via Circuito FOTO - Tempostretto

PuliAmo Messina prosegue l'opera di abbellimento del lungomare. Nel prossimo fine settimana, meteo permettendo, la conclusione

“Abbiamo sfidato i venti e le piogge per una, due, tre volte, provando persino ad anticipare l’ultimo appuntamento in Via Circuito dalla domenica al sabato nel vano tentativo di evitare il versante temporalesco in arrivo. Ma si sa, il clima dello Stretto è quanto mai insidioso e questa volta ha colto impreparati i nostri volontari, con forti venti di scirocco e violenti – seppur passeggeri – acquazzoni. E così, quello che doveva essere l’ultimo decisivo appuntamento a Torre Faro si è di fatto trasformato in una “toccata e fuga” che ci ha comunque permesso di ultimare altre quattro panchine, per un totale di otto sedili completati e riconsegnati alla collettività”.

I volontari di PuliAmo Messina raccontano il lavoro dell’ultimo fine settimana sul lungomare di via Circuito.

“Le panchine completate sabato sperimentano per la prima volta in città (e, forse, in Italia) la tecnica della stampa su fogli adesivi in vinile applicati direttamente sul legno. Un metodo certamente innovativo, che permette anche ad altre espressioni artistiche non propriamente indirizzate all’arte di strada di potersi comunque raccontare a livello urbano. Tra queste, le due opere fotografiche a cura di Alessia Borgia e Lucia Florio, che hanno raccontato con i loro scatti due modi diametralmente opposti di vivere il mare: come espressione di sport, agonismo e divertimento e come, purtroppo, tratta della speranza – e spesso di morte – con il tema sempre attuale della migrazione”.

Il lungomare di Via Circuito si arricchisce con il photocollage, espressione artistica del nuovo millennio, con l’opera di Alphatelescopii (alias Daniele Mircuda) con uno “sguardo” alla fauna marina e l’illustrazione di Lelio Bonaccorso, che racconta di mare, scirocco e leggende con quattro strisce fumettistiche tutte da leggere e vivere.

PuliAmo Messina si appresta ora a concludere in bellezza la riqualificazione artistica in Via Circuito, con le ultime tre panchine (anch’esse con tecniche inedite a livello cittadino e non solo) che potremo vedere a fine settimana.