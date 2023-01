Impianti sportivi, lunedì seduta straordinaria del Consiglio. Mercoledì si parlerà di Porti e stazioni - Tempostretto

Lavori d'Aula a Messina

MESSINA – Il nodo degli impianti sportivi e natatori della città torna in Consiglio comunale. Per lunedì prossimo è stata convocata una seduta straordinaria. I riflettori sono puntati innanzitutto sul bando per l’affidamento dello stadio Scoglio, ma non solo. Anche sulle piscine chiuse, sui Palazzetti da affidare e sul destino di altri impianti (palestre e campi di calcio), utili al movimento della città. Per mercoledì 25, alle 18, invece, è convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per l’avvio di una nuova sessione. All’ordine del giorno l’ “individuazione della perimetrazione definitiva dell’area di intervento del Piau – programma “Porti & Stazioni” – ristrutturazione e riqualificazione urbana dell’Area stazione marittima Santa Cecilia”.