Impresa del Ct Vela Messina, asfalta Crema e va in finale scudetto - Tempostretto

Al ritorno ribaltato con uno punteggio netto il Tc Crema, settimana prossima finale per il tricolore a Torino. Retrocede in serie B il Filari Tennis

MESSINA – Sembrava un’impresa impossibile ma la terra di viale della Libertà fa questo effetto. Già due anni fa il Ct Vela Messina aveva rimontato in una semifinale scudetto contro Pistoia e oggi la storia si è ripetuta con il Tc Crema, che all’andata si era imposto per 4-2, che ha ceduto nettamente per 6-0, in una giornata in cui la pioggia ha spezzato più volte il gioco. La finale sarà sabato 9 dicembre e domenica 10 a Torino in campo neutro e gara secca, quattro singolari e due doppi, contro il Tc Sinalunga, i toscani sono campioni in carica e arrivano alla finale avendo superato Palermo.

Per il Ct Vela Messina fondamentale trovare il 4-0 dopo i singolari con le rimonte di Fausto Tabacco contro Andrea Arnaboldi e Marco Trungelliti contro Vincent Ruggeri, entrambi erano sotto prima dell’interruzione lunga per la pioggia e quando si è ripreso hanno vinto abbastanza in scioltezza. Di Ocleppo il primo punto e fin troppo facile il 4-0 firmato Giorgio Tabacco contro Bresciani. Ai doppi col buio già calato bastava vincerne uno su tre, perché oltre alle due chance della partita normale ci sarebbe stata la possibilità, garantita già con il quarto punto, di giocarsi l’eventuale doppio di spareggio. Non ce n’è stato bisogno con i fratelli Tabacco che hanno chiuso con un doppio 6-2, a punteggio acquisito si ritiravano gli avversari nell’altro doppio con il punteggio che diventava pesantissimo sul 6-0 per Messina.

Impegnato fuori casa nello spareggio salvezza di Serie A2 il Filari Tennis, come già all’andata sfida molto equilibrata che si risolve tre a tre. Le due formazioni si giocano quindi la permanenza nella categoria al doppio di spareggio dove l’equilibrio regna ancora sovrano ed è solo il supertiebreak del terzo set e condannare il circolo del presidente La Fauci che perde la sfida e retrocede.

Ct Vela Messina – Tc Crema 6-0

In mattinata un ispirato Ocleppo superava Haase. Dopo un primo set dominato un leggero calo d’intensità a metà secondo permetteva all’olandese di riequilibrare la sfida. Ma nel terzo dilagava nuovamente Ocleppo. Nel frattempo Fausto Tabacco dava vita ad una battaglia contro Arnaboldi, riemergeva dalle difficoltà contro un avversario a lui non congeniale il messinese che dopo due set tiratissimi riusciva a emergere al terzo. Nel frattempo Trungelliti partiva male contro Ruggeri ma la pioggia arrivava quando l’italo-argentino era sotto 2-5, al rientro dalla sosta però parziale di 11 giochi a 1 per il tennista del Vela. Il circolo di Messina solo nei suoi sogni si vedeva 4-0, risultato che garantiva almeno il doppio di spareggio, ma è quello che è successo dopo che Giorgio Tabacco ha lasciato appena un gioco a Bresciani. Ai doppi i due fratelli Tabacco chiudevano il discorso anzitempo contro Golubev/Cattaneo e rendevano ininfluente l’ultimo match di giornata con Haase e Ruggeri che sopra un set si ritiravano dalla sfida contro Ocleppo e Romboli quando la festa in casa Messina era già iniziata.

Julian Ocleppo vs Robin Haase 6-2 3-6 6-1

Fausto Tabacco vs Andrea Arnaboldi 6-7(4) 7-6(1) 6-2

Marco Trungelliti vs Vincent Ruggeri 7-5 6-1

Giorgio Tabacco vs Lorenzo Bresciani 6-1 6-0

Ocleppo/Romboli vs Haase/Ruggeri 4-6 4-3 rit.

Tabacco/Tabacco vs Golubev/Cattaneo 6-2 6-2

Tc Lecce – Filari Tennis 4-3

A Lecce, come già all’andata a Messina, il Filari Tennis partiva bene con la vittoria di Castelnuovo contro Coccioli, Caratozzolo provava a ribaltare il pronostico contro Virgili, ma dopo aver vinto il primo set cedeva al terzo. Tutto come da pronostico nei successivi due singolari con Tiffon che faceva il suo contro Iliev e al tempo stesso Leccisi, per i pugliesi, regolava il tennista del vivaio tirrenico Giacobello in due. Perfetta parità come all’andata che proseguiva anche ai doppi dove il Filari ritirava subito la coppia Caratozzolo/Giacobello, ma impattava 3-3 nel punteggio generale con Castelnuovo e Tiffon che lasciavano quattro giochi a Iliev e Leccisi. Dopo due domeniche e dodici incontri la contesa non era ancora decisa e il doppio di spareggio che ha visto in campo Coccioli e Virgili per Lecce e Caratozzolo con Tiffon per il Filari sorrideva ai padroni di casa che però dovevano sudarsi la vittoria, e la salvezza, al super tiebreak.

Alessandro Coccioli vs Luca Castelnuovo 6-4 1-6 6-7(4)

Felipe Virgili vs Alberto Caratozzolo 4-6 6-4 6-3

Juan Ignacio Iliev vs Martins Tiffon 3-6 0-6

Gabriele Leccisi vs Christian Giacobello 6-0 6-1

Coccioli/Felipe vs Caratozzolo/Giacobello 0-1 rit.

Iliev/Leccisi vs Tiffon/Castelnuovo 2-6 2-6

Coccioli/Virgili vs Caratozzolo/Tiffon 6-2 6-7(5) 10-3