In bici investito sul lungomare di Spadafora, bambino in codice rosso al Fogliani

Dopo l'impatto con un'auto, il 118 lo ha trasportato all'ospedale di Milazzo

SPADAFORA – Un giro in bicicletta sul lungomare di Spadafora. Gesti consueti in estate. Ma ieri pomeriggio un bambino è stato investito da un’auto. La caduta dalla bici e l’impatto hanno avuto pesanti conseguenze. Da qui l’arrivo del 118 e il trasporto all’ospedale “Fogliani” di Milazzo in codice rosso. Il bambino non dovrebbe essere in pericolo di vita ma si attendono le prossime ore per verificare le condizioni.

Le indagini, per accertare le cause dello scontro tra automobile e bici, sono in corso a cura della polizia municipale di Spadafora.