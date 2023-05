"In corso Cavour regna l'anarchia" - Tempostretto

Un lettore segnala: il problema delle doppie file in Corso Cavour è diventato strutturale nelle diverse fasi della giornata. Quando si vedrà qualche poliziotto municipale in più?

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “È frustrante dover percorrere in 20 minuti una strada che normalmente si farebbe in 5… corso Cavour ieri pomeriggio ore 18”.

Ci chiediamo perché in questa arteria di attraversamento così importante non si vedano quasi mai né vigili urbani né carri attrezzi. In questa condizione di anarchia, la problematica delle doppie file in Corso Cavour è diventata strutturale nelle diverse fasi della giornata. Tale assurda abitudine si osserva davanti a bar e negozi così come davanti alle scuole. Fuori da un noto liceo, infatti, intorno all’ora di pranzo, è possibile assistere allo spettacolo di una lunga sequela di genitori in attesa dei pargoli sulle loro auto in seconda fila. Sarebbe certamente meglio evitare questo comportamento e magari convincere i ragazzi ad usare i mezzi pubblici.