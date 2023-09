In memoria di Paolo Filoramo: a Milazzo indetto un premio letterario

Titolare di una delle librerie storiche di Milazzo, Paolo Filoramo sarà ricordato grazie ad un premio letterario a lui dedicato. Ecco i dettagli

MILAZZO – Ad un anno dalla sua scomparsa la città del Capo rende omaggio alla memoria di Paolo Filoramo, titolare di una delle librerie storiche di Milazzo e personaggio particolarmente amato nel mamertino. L’associazione culturale “La Fenice Città di Milazzo” ha infatti indetto un concorso letterario a suo nome, con il patrocinio del Comune.

Si tratta di un’iniziativa rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni, incentrata sulla composizione di poesie inedite a tema libero. Sono due le categorie previste: quella dedicata alle poesie in siciliano e quella dedicata alle poesie in italiano.

Per partecipare sarà necessario far pervenire i propri elaborati in formato digitale all’indirizzo email concorsoletterariopaolofiloram@gmail.com o in formato cartaceo presso il “Market dei piccoli animali” di Milazzo. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 28 febbraio 2024.