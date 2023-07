In motorino con la droga, 42enne arrestato a Giardini dai carabinieri - Tempostretto

Denunciato anche un giovane per porto abusivo di armi

GIARDINI – I carabinieri della Compagnia hanno arrestato, in flagranza, di reato un 42enne di origini romane, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di perlustrazione lungo la via Consolare Valeria di Giardini Naxos, i militari hanno eseguito dei controlli. L’uomo è stato fermato mentre transitava a bordo di motociclo risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Considerato l’atteggiamento ansioso, i militari hanno eseguito un’ispezione nel vano porta oggetti del motorino, rinvenendovi all’interno uno spinello già confezionato, tre dosi di cocaina e una di hashish. La perquisizione è stata, quindi, estesa all’abitazione in uso al fermato ed all’interno della stessa sono stati rinvenuti altri 4 grammi di cocaina e 45 grammi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro ed è stato inviato al Ris di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il 42enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e ristretto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. All’esito dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per il 42enne gli arresti domiciliari. Sempre nell’ambito dei servizi di prevenzione eseguiti dal personale della Compagnia d’Intervento operativo, un 22enne della provincia di Catania è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un tirapugni, in pubblica via e senza giustificato motivo. Altri due giovani invece sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori, poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.

Da qualche settimana, con l’inizio della stagione estiva, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in atto dai Carabinieri della Compagnia di Taormina. In supporto sono giunti anche gli uomini della Compagnia d’Intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, che opereranno sulla fascia Jonica per tutta l’estate.