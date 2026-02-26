 Rione Taormina, un nuovo asilo nido dove c’erano baracche VIDEO

Rione Taormina, un nuovo asilo nido dove c'erano baracche

Silvia De Domenico

Rione Taormina, un nuovo asilo nido dove c’erano baracche VIDEO

giovedì 26 Febbraio 2026 - 11:49

Messina. La nuova scuola sarà attiva da settembre e potrà accogliere 27 bambini

MESSINA – Prima c’erano le baracche, ora c’è un asilo nido. La nuova struttura per l’infanzia, al rione Taormina, è stata consegnata questa mattina dalla ditta al Comune di Messina. Gli arredi sono già arrivati, ora manca il collaudo e poi l’asilo potrà aprire le porte ai piccoli. “Sarà attivo da settembre”, conferma il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello. “Uno fra gli interventi più importanti per me che mi occupo sin dall’inizio, dal 2018, di risanamento e di edilizia scolastica”, dichiara l’assessore. E continua: “Dopo la consegna la settimana scorsa dell’asilo di Serri Sperone, questo è l’ennesimo che consegniamo alla città. Quella di oggi è una consegna più dolce perché là dove sorgevano baracche oggi c’è un edificio che qualifica la città. E che sarà uno spazio per consentire ai piccoli di poter crescere in un ambiente, sicuro, confortante e bello”.

La nuova struttura potrà accogliere 27 bambini della fascia d’età 0-2 anni. All’interno, oltre alle aule per la didattica, sono presenti bagni con piccoli sanitari, bagni per persone con disabilità, la stanza per il riposino e la cucina. Gli ambienti sono illuminati da ampie vetrate e da lucernai nei corridoi. Nello spazio esterno, inoltre, verranno ultimati un’area gioco e delle aiuole per realizzare un orto didattico. Il prossimo asilo che verrà consegnato alla città sarà quello di via Brasile.

