In Serie C arrivano nuove penalizzazioni per Taranto e Turris

Cambia ancora la classifica nel girone C di Lega Pro, il Taranto sprofonda in negativo, la Turris vede scomparire la possibilità playout

MESSINA – Cambia ancora la classifica alle spalle dell’Acr Messina con Taranto e Turris ancora penalizzate, e pesantemente, dalla giustizia sportiva della Figc. “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 9 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Taranto (Girone C di Serie C) e con 6 punti di penalizzazione la Turris Calcio (Girone C di Serie C). Il Tribunale Federale Nazionale ha inoltre sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Novara (Girone A di Serie C) e il Rimini (Girone B di Serie C). Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. lo scorso 31 dicembre per una serie di violazioni di natura amministrativa”.

In aggiunta al Taranto, oltre ai punti di penalizzazione, sono stati comminati mesi di inibizione a Salvatore Alfonso (nove), Mark Colin Campbell (sei) e Massimo Giove (nove). Inibizione pure per Antonio Piedepalumbo della Turris che ha ricevuto nove mesi di inibizione, mentre nel dispositivo si legge che viene prosciolto il signor Ettore Capriola. Una batosta per le due società già penalizzate, di 5 punti la Turris e adesso diventano 11, e di 10 punti il Taranto e ora sono -19. In virtù dei punti comunque raccolti sul campo la nuova classifica del girone C vede, dalla griglia playout in giù, il Latina a 26, la Casertana a 24, il Messina a 20, la Turris a 6, e il Taranto a -6.

La Cavese occupa al momento la prima posizione utile per la salvezza diretta a quota 28 punti, ma viste le nuove penalizzazioni anche la prima posizione della griglia playout, a patto di avere almeno nove punti di vantaggio sulla penultima, garantirebbe la salvezza. Con il Taranto ormai condannato e anche la Turris, dopo la nuova batosta, al momento nel girone C si giocherebbe un playout tra Casertana e Messina, con i campani che avrebbero dalla loro un doppio vantaggio: giocare il ritorno in casa e in caso di parità nelle due sfide salvarsi.