In Sicilia le corse clandestine di cavalli: tra sequestri e persone denunciate

I controlli nel catanese da parte della Polizia di Stato a 19 stalle abusive

L’operazione denominata “Zoccolo duro” è stata condotta dalla Polizia di Stato nel Catanese. Sono state controllate 19 stalle abusive e sono stari riscontrati animali maltrattati, denutriti e come accertato dai veterinari i cavalli erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura. In tutto gli animali, stalloni o pony, in condizioni di maltrattamento erano 23, tredici dei quali sono stati sequestrati mentre altri dieci sono stati trasferiti e sottoposto a vincolo sanitario.

Denunciate sette persone

L’operazione condotta tra Librino, San Giovanni Galermo, Picanello e San Cristoforo ha portato all’identificazione di 57 persone, più di metà di esse pregiudicati per reati di diverso tipo, sette di questi sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

Durante i controlli i poliziotti hanno dovuto scardinare porte in ferro per accedere ai locali, abusivi, in cui si trovavano i cavalli. In alcune stalle i proprietari non erano presenti e il sequestro è avvenuto a carico di ignoti, in altre ancora i proprietari non erano presenti perché detenuti in carcere e sono stati identificati i familiari