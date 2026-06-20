 In Sicilia le corse clandestine di cavalli: tra sequestri e persone denunciate

In Sicilia le corse clandestine di cavalli: tra sequestri e persone denunciate

Simone Milioti

In Sicilia le corse clandestine di cavalli: tra sequestri e persone denunciate

sabato 20 Giugno 2026 - 12:00

I controlli nel catanese da parte della Polizia di Stato a 19 stalle abusive

L’operazione denominata “Zoccolo duro” è stata condotta dalla Polizia di Stato nel Catanese. Sono state controllate 19 stalle abusive e sono stari riscontrati animali maltrattati, denutriti e come accertato dai veterinari i cavalli erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura. In tutto gli animali, stalloni o pony, in condizioni di maltrattamento erano 23, tredici dei quali sono stati sequestrati mentre altri dieci sono stati trasferiti e sottoposto a vincolo sanitario.

Denunciate sette persone

L’operazione condotta tra Librino, San Giovanni Galermo, Picanello e San Cristoforo ha portato all’identificazione di 57 persone, più di metà di esse pregiudicati per reati di diverso tipo, sette di questi sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

Durante i controlli i poliziotti hanno dovuto scardinare porte in ferro per accedere ai locali, abusivi, in cui si trovavano i cavalli. In alcune stalle i proprietari non erano presenti e il sequestro è avvenuto a carico di ignoti, in altre ancora i proprietari non erano presenti perché detenuti in carcere e sono stati identificati i familiari

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Trasforma il garage della nonna in un laboratorio di ceramica: l’impresa dell’artista Cristina Maimone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED