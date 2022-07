In Sicilia nuova regola per i padroni di cani: saranno obbligati a versare acqua sulla pipì - Tempostretto

L'Ars ha approvato un articolo del nuovo ddl sulla tutela degli animali e sul randagismo: bottiglietta d'acqua obbligatoria come i sacchetti per gli escrementi

PALERMO – I proprietari di cani di tutta la Sicilia attendono la decisione finale, ma ormai la strada sembra essere stata tracciata: bisognerà portare obbligatoriamente una bottiglietta d’acqua da versare nel punto in cui il proprio animale domestico ha fatto pipì. L’Assemblea regionale siciliana sta esaminando un disegno di legge dal titolo “norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo” e tra gli articoli approvati c’è proprio quest’obbligo.

L’esame del ddl la prossima settimana

Così i proprietari di cani, oltre ai sacchetti per raccogliere gli escrementi, obbligatori da tempo, dovranno attrezzarsi con l’acqua per non lasciare tracce di minzioni di varia natura. L’Ars si riunirà nella giornata di oggi alle 16, ma l’esame del ddl riprenderà la prossima settimana. Fino ad oggi non esisteva alcuna legge regionale per regolare quest’obbligo, ma una sentenza della Cassazione del 2015 aveva già dato il via all’iter per la norma e alcune amministrazioni comunali si erano già adeguate con ordinanze simili. Adesso starà anche al senso civico dei cittadini. C’è ancora chi non si adegua all’obbligo dei sacchetti, dopo tanti anni, ce la farà almeno con le bottigliette? Occhio alle sanzioni.