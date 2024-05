“Movemuni”, sfida stile “Pechino Express” per scoprire Messina coi bus Atm VIDEO

L'iniziativa, sabato 11 maggio, organizzata dall'associazione "Crescendo". Iscrizioni aperte fino a domenica 5 maggio

MESSINA – Si chiama Movemuni, è un progetto ideato dall’associazione “Crescendo” e ha l’obiettivo di esplorare Messina attraverso delle sfide a squadre in vari ambiti, utilizzando i bus Atm.

“L’aggregazione si unisce all’aspetto della mobilità sostenibile – dice il sindaco Federico Basile -. Oggi Atm è un fiore all’occhiello con una flotta in aumento e un servizio in costante miglioramento. Questo esempio va utilizzato per fare molto altro”.

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha aggiunto: “Sono stato coinvolto da subito e ho detto sì, perché sapere che dei ragazzi vogliono investire su Messina ha una valenza doppia. Abbiamo ancora speranza. Il mio pallino è la mobilità, lo sapete, e utilizzare il sistema fatto da ragazzi per promuovere la mobilità credo sia perfetto per lanciare un messaggio anche a chi è più resistente al cambiamento. Non capisco perché fuori ci sembra tutto positivo ma in città abbiamo difficoltà a recepire le novità. Penso che iniziative simili possano aiutare. Non posso che ringraziare questi ragazzi”.

Iscrizioni aperte fino al 5 maggio, evento l’11 maggio

Il progetto è stato raccontato dall’assessora Liana Cannata. “E’ nato da un’associazione di giovani ed è per giovani. Ci si potrà iscrivere fino a domenica 5 maggio, mentre sabato 11, in occasione dell’evento, questi ragazzi saranno in città e daranno un loro contributo importante per Messina. Noi dobbiamo ascoltarli, aiutarli e farli sentire parte attiva della città. Solo così possiamo rispondere alle sfide che dobbiamo affrontare riguardo il mondo giovanile, come la fuga di cervelli. Abbiamo tanti momenti d’incontro che ci portano a risultati come questo. La prima prova sarà a Piazza Duomo, ci si muoverà con i mezzi pubblici e con una mappa. Sarà una sorta di Pechino Express ma a Messina”.

Anche Atm ha risposto presente. “Conoscere la città attraverso bus e tram era utopia, ma oggi è realtà perché il servizio è efficiente e consente a cittadini e turisti di poter apprezzare il patrimonio storico culturale della città” – dice l’avvocato Carlo Grillo, del Cda di Atm. Le iscrizioni saranno gestite dal portale dell’associazione.

Come partecipare

Per partecipare all’iniziativa è possibile iscriversi, entro domenica 5 maggio, a questo link.

A piazza Duomo le squadre si affronteranno nella prima prova; dove la squadra vincitrice avrà il privilegio di scegliere il proprio punto di partenza per la gara vera e propria. Muniti di una mappa che illustra i luoghi e le caratteristiche delle sfide, i partecipanti si muoveranno esclusivamente con i mezzi pubblici, scoprendo angoli suggestivi e immergendosi nella vivacità della vita messinese. La squadra vincitrice sarà quella che completerà l’itinerario nel minor tempo possibile e che avrà dimostrato le migliori qualità nelle sfide.

I video prodotti durante le sfide saranno utilizzati per la promozione storico-artistico-culturale della città, con l’obiettivo di far conoscere Messina a un pubblico sempre più ampio.

L’associazione “Crescendo”

“Crescendo” – racconta il presidente Luca Famà – “nasce due anni fa con un grande sogno, quello di mettere insieme persone da contesti diversi e con formazione diversa, farle confrontare su tutte le idee in maniera continua per arrivare alle soluzioni o agli eventi con cui comunicare messaggi condivisi e condivisibili da tutti. Sono orgoglioso e sono innamorato del progetto, perché ci dedichiamo tantissimo impegno e lo prendiamo con grande serietà. Per noi è un gioco ma è anche qualcosa di serio e da portare avanti con professionalità”. E ancora: “Abbiamo già fatto eventi come gli Unime Games o il MeMu. Movemuni nasce dal bisogno di fare qualcosa per Messina, perché crediamo che il territorio possa offrirci l’opportunità giusta per restare e per non dover per forza andare via. Pensiamo che la città abbia tanto da offrire ma dobbiamo impegnarci in prima persona”.

“Movemuni – aggiunge Monica Morabito – vuole essere una giornata per celebrare le bellezze di Messina attraverso una competizione. Ci saranno 5 squadre che si sfideranno in 10 prove diverse a carattere culturale, sportive, linguistiche o della tradizione culinaria. Sarà fondamentale interagire con i cittadini. L’approccio ludico è stato scelto perché è un modo semplice di far approcciare tutti alle novità. Per vincere si dovranno completare le prove nel minor tempo possibile, gestendo gli itinerari. Per questo sono fondamentali gli autobus, perché sarà fondamentale avere una strategia di mobilità per raggiungere alcuni luoghi. Vogliamo incentivare all’utilizzo di mezzi pubblici, mostrando la natura turistica del territorio. E vogliamo mettere insieme persone di età diverse, per avere approcci diversi alle tradizioni. Noi giovani ci siamo resi conto che a volte non conosciamo alcuni aspetti storici, luoghi o mestieri di Messina e queste sfide ci permetteranno di riscoprirli”.