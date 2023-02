In stato d'ebbrezza, "dribbla" il traffico in direzione Stadio sulla ciclabile: auto distrutta - Tempostretto

Protagonista del singolare incidente, un 68enne che aveva alzato il gomito: travolti i "panettoni" in cemento. Patente ritirata, conducente denunciato

REGGIO CALABRIA – Un curioso incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi sul ponte Calopinace.

Un 68enne che stava percorrendo con la propria “Peugeot” rossa la trafficata arteria stradale in direzione-Stadio, a seguito dello sbarramento dovuto alla partita casalinga della Reggina, ha tentato di evitare l’ostacolo percorrendo con l’autovettura… la pista ciclabile. Solo che la stessa è risultata delimitata da panettoni di protezione in cemento oltre che evidentemente non capiente rispetto alla sagoma d’ingombro del veicolo a motore.

Da qui l’impatto prima con l’ostacolo fisso in cemento e poi con una palina della segnaletica verticale. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Non si può dire lo stesso dell’autovettura.

Triplo dell’alcool permesso: patente, bye

A spiegare la scelta azzardata del guidatore, l’esito del rilievo etilometrico curato prontamente da una pattuglia di pronto intervento della Polizia locale intervenuta per i rilievi agli ordini di Francesco Fiume. Quasi tre volte superiore ai limiti di legge il risultato. Inevitabile il ritiro della patente di guida ed il deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza.

Essendo ancora in fase d’indagini le ipotesi di reato a carico del conducente dovranno essere validate dalla competente Autorità giudiziaria.

