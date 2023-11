In via del Fante serve pulizia dei tombini VIDEO - Tempostretto

Tombini otturati e griglie coperte da foglie e sporcizia, Bisogna intervenire prima delle prossime piogge

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via del Fante, Annunziata. Tombini occlusi. Con le piogge questa strada si trasforma in un torrente ed è accanto al torrente Annunziata. Cortesemente segnalatelo a chi di dovere. Grazie”.

Dando seguito alla richiesta di chi ha inviato la segnalazione, ci rivolgiamo all’Amam affinché predisponga i necessari interventi. Ed evidenziamo che in diverse zone della città il regolare deflusso delle acque piovane è ostacolato da foglie e rifuti che si accumulano sulle grate dei tombini, come si vede nella foto sottostante. In questi casi serve l’intervento di Messina Servizi.