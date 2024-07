“In via Noviziato da 11 giorni senz’acqua”, il problema dei serbatoi nei balconi VIDEO

Le autobotti non possono intervenire in alcuni casi "ma l'Amam trovi una soluzione", dice l'amministratricei. Disagi anche a Mortelle e Cointesse

MESSIANA – “In via Noviziato Casazza n. 56 da undici giorni siamo senz’acqua. Dopo varie sollecitazioni Amam ha mandato l’autobotte ma il problema del nostro condominio è che non abbiamo una vasca comune. 28 case sono servite da serbatoi. La restante parte ce li ha nei balconi e Amam mi ha risposto che non ha acrobati in questo caso. Ma sono loro a dover trovare una soluzione. Le abitazioni, chi più, chi meno, hanno l’acqua. O fanno un allaccio con la fontana della scalinata Vignazza (c’era stata una precedente segnalazione Whatsapp al 366.8726275, n.d.r.) che è accanto, purché non si rimanga così”. L’amministratrice del condominio, Gaetana Giustino, nella zona di Montepiselli, è esasperata, come tutta la parte di Messina senz’acqua. Nello stesso tempo, bisogna rendersi che alcuni interventi sono più complicati, come nel caso dei serbatoi nelle terrazze e nei balconi. Quello però che i condomini chiedono è che non passi ancora tempo rimanendo in questa situazione.

Nel frattempo, ci scrive un altro cittadino, dopo una prima segnalazione: “Voglio segnalare che nel complesso Mortelle mare, proprio di fronte al Lido del Tirreno, manca l’erogazione d’acqua dalla sera di venerdì scorso. La segnalazione al Cocmha avuto come unica risposta il fatto che ci è stato un guastoe che avrebbero sistemato in giornata. Alla mia richiesta di invio di un’autobotte mi è stato risposto che l’acqua sarebbe tornata nel pomeriggio o al massimo l’indomani e che quindi non sarebbe potuta essere inviata l’autobotte”.

Disag anche a Contesse. Eividenzia una lettrice, che già nei mesi scorsi ha messo in rilievo la carenza idrica nella sua zona in un palazzo con 18 famiglie, in via Adolfo Celi n. 42: “Di nuovo il serbatoio all’asciutto, come si fa a vivere così?”.

