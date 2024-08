“In via Puglie si perde l’acqua” VIDEO

Le perdite sono uno spreco inaccettabile che stride con l'opportuno appello del sindaco a un uso parsimonioso dell'acqua

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 in cui viene evidenziata una perdita d’acqua in via Puglie, l’ennesimo, viene da dire. Peraltro chi ha inviato il video, dopo avere segnalato il problema, ne ha sollecitato la soluzione con un messaggio all’Amam, come si vede dalla sottostante immagine. Purtroppo la dispersione persiste ed è un vero peccato considerata la crisi idrica che coinvolge la città. Oltretutto situazioni del genere stridono con il certamente opportuno appello ai cittadini del sindaco Basile per un uso parsimonioso dell’acqua.