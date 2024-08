Incendi a San Filippo, Giampilieri Superiore e Zafferia

In azione le squadre e i Canadair

MESSINA – Incendi in corso a San Filippo Superiore, Zafferia e Giampilieri Superiore (lato Scaletta). Canadair in soccorso tutto il pomeriggio. Cani e gatti di un rifugio, a Zafferia, sono stati messi in salvo. E a San FIlippo Superiore, nel pomeriggio, si sono verificati esplosioni, per cause da accertare, black out elettrici e momentanee evacuazioni.

A causa dell’incendio, inoltre, non si è svolto il consueto pellegrinaggio notturno del quadro della Madonna di Dinnammare. Un percorso da Larderia al santuario.

In azione vigili del fuoco, Forestale e volontari del Nucleo diocesano di protezione civile.