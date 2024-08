In azione le squadre per spegnere le fiamme

MESSINA – Ancora incendi in un giorno di preallerta della Protezione civile. Un incendio è in corso a Zafferia e le fiamme hanno lambito un rifugio di cani e gatti. Gli animali sono stati messi al sicuro ma ancora il fuoco rappresenta una minaccia per gli abitanti.

In azione vigili del fuoco, Forestale e volontari del Nucleo diocesano di protezione civile.

La foto in evidenza è di un lettore. All’interno foto del Nucleo diocesano.