Incendi. "Acqua e panini per gli evacuati", l'appello del Comune di Oliveri VIDEO - Tempostretto

Si chiede aiuto ai sindaci e alle comunità delle zone vicine. Ecco il numero

Nel video girato da un cittadino e nella foto la stazione di Tindari, area servizio nord

OLIVERI – Ancora emergenza a OIiveri anche se una parte di cittadini è tornata nelle proprie case. Il Comune ha diffuso un appello: “Abbiamo bisogno di acqua e panini per le persone evacuate. Chiediamo aiuto anche ai sindaci e alle comunità dei paesi limitrofi. Si tratta di un numero cospicuo di famiglie con bambini. Chiamate questo numero per fornire il vostro sostegno: 3285515523”.

Nel frattempo, fa sapere l’amministrazione comunale, “una squadra dei vigili del fuoco si trova a scudo per la parte di incendio che da Tindari scende verso Marinello”. E ancora: “Il tratto di strada che va dal Bivio Garibaldi a Locanda è chiuso al traffico. Stessa situazione per il tratto autostradale Falcone – Patti. Chi ha avuto la casa colpita da danni strutturali non può tornare nella propria abitazione”.

