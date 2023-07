Incendi, ben 6 focolai a Messina. Basile: "Qualcuno appicca il fuoco alla sua città..." - Tempostretto

Attivo il Centro operativo comunale, oggi vertice in Prefettura

Dalle 19 di ieri pomeriggio e per tutta la notte in città si sono accesi 6 focolai che hanno creato non pochi disagi: Mili San Pietro, Casazza, contrada Catanese, Pace, Curcuraci e Tono.

Alle 21:50 è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale) coordinato dall’assessore Massimiliano Minutoli “con il quale sono stato in contatto tutta la notte per monitorare la situazione – dice il sindaco Federico Basile – Stamattina con il direttore generale Salvo Puccio abbiamo fatto un resoconto dei fronti aperti (che ad ora sono sotto controllo ) direttamente al Coc. Non posso pensare che in città si attivino in poche ore 6 fronti di fuoco e non voglio neanche pensare che ci sia qualcuno che appicca fuoco alla sua città. Ma la realtà delle cose è spiegata dai dati scientifici che escludono casi di autocombustione se non accidentali. Questo significa che per la maggior parte dei casi di tratta di incendi dolosi i cui autori verranno perseguiti come previsto per legge”.

Oggi si terrà in Prefettura in vertice per affrontare le criticità.