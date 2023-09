Incendi, donato al sindaco un drone da destinare al servizio comunale di Protezione civile - Tempostretto

Campagna Help me, coinvolte oltre 500 persone. La consegna a Palazzo Zanca

MESSINA – Un gruppo di cittadini ha promosso una raccolta fondi per fronteggiare i danni subiti dalla città a causa degli incendi che hanno interessato vaste zone delle colline messinesi nel corso di questa estate, e che hanno messo a dura prova la comunità locale. A conclusione della campagna denominata Help ME sono stati raccolti oltre 10mila euro grazie alle donazioni di oltre 500 persone. Attraverso una sinergia di intenti che ha visto coinvolti l’Amministrazione comunale, gli enti territoriali e le associazioni del terzo settore attive sul territorio, e con il supporto del Comitato Pro Curcuraci presieduto da Paolo Maggio, è stato concordato di destinare il ricavato della campagna solidale a sostegno di azioni di recupero, tutela e prevenzione. In particolare, una parte è stata utilizzata per l’acquisto di materiale idrico ed elettrico, consentendo così di riportare le forniture essenziali alle famiglie più disagiate dagli effetti dannosi degli incendi; un altro segmento è stato invece investito per il ripristino della fontana pubblica di Marotta, un importante punto di riferimento e aggregazione per la comunità locale, la cui erogazione era interrotta dal 24 luglio scorso; un’altra parte di somma è stata destinata all’associazione di Accir, vigili del fuoco volontari che nei giorni dell’emergenza hanno contribuito alla difesa di persone, cose e ambiente dalle fiamme, e che necessitano di continuo supporto, umano e materiale, nella loro nobile attività di volontariato. Infine, la rimanente parte è stata impiegata per l’acquisto di un drone dotato di camera termica, da affidare alla Protezione Civile comunale per il monitoraggio del territorio e il rapido intervento in caso di eventi futuri.

Il grazie del primo cittadino

La donazione dell’aeromobile a pilotaggio remoto si è concretizzata con la consegna al sindaco Federico Basile, nel corso di un breve incontro a palazzo Zanca, cui ha preso parte l’assessore Massimiliano Minutoli. Il sindaco Basile ha ringraziato i promotori dell’iniziativa sottolineando l’importanza di fare squadra sempre, ma soprattutto nei momenti più critici e di emergenza che mettono a dura prova la cittadinanza. “Un nobile gesto – ha detto il sindaco Basile – arricchito oltre che dallo spirito di solidarietà, dalla volontà di difendere e tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico del proprio territorio”.

“Il senso di appartenenza al territorio – ha aggiunto l’assessore Minutoli – si manifesta soprattutto nelle situazioni di emergenza che conduce tutti in un’unica direzione: aiutare e aiutarsi. Ringrazio i promotori per avere contribuito con la donazione di questo drone ad arricchire la dotazione strumentale della nostra Protezione civile per far fronte alle emergenze”.

“Ringraziamo il sindaco e la sua Giunta, il Comitato Curcuraci e tutti coloro che hanno condiviso i contenuti e gli ideali della campagna solidale –hanno commentato i promotori – per avere contribuito a far sorgere nuova vita lì dove la terra è stata bruciata”.