Incendi in Sicilia “ma il governo dice no all’aumento dei vigili del fuoco”

Il parlamentare Filippo Scerra all'attacco: "Incomprensibile. Il governo ancora indifferente verso l'isola"

Gli incendi per le città siciliane sono un vero e proprio incubo ogni estate. Da tempo si parla di un possibile aumento dei vigili del fuoco in tutta la Sicilia, proprio per far fronte a emergenze sempre più frequenti, diventate una triste “normalità”. Anche a Messina nei giorni scorsi le fiamme hanno divorato ettari di terreni e colline, soprattutto nella zona sud e nei comuni sul litorale ionico. Ciò nonostante il governo non sembra intenzionato a rimodulare gli organici e ad aumentare il numero di vigili del fuoco nei vari distaccamenti o lì dove di distaccamenti, invece, non ce ne sono.

L’attacco di Scerra

E lo ha confermato il deputato del Movimento 5 stelle Filippo Scerra, che con il suo partito è tornato a parlare dell’argomento in parlamento, rimediando l’ennesima risposta negativa. Scerra spiega: “Il governo ha detto ‘no’ alla nostra proposta per aumentare l’organico dei Vigili del Fuoco in Sicilia. Per l’ennesima volta, questo esecutivo volta le spalle ai problemi della Sicilia, con il ministro Musumeci sordo e cieco alle richieste che arrivano da una terra di cui, eppure, dovrebbe conoscere bene le problematiche”.

Un tradimento, secondo Scerra, da parte di un governo che non guarda alla Sicilia: “Il nostro ordine del giorno prevedeva un impegno serio e per questo è ancora più incomprensibile il parere contrario arrivato dall’esecutivo. Sono ancora vivide nella memoria collettiva le immagini rilanciate lo scorso anno dai media di tutto il mondo, con i Vigili del Fuoco in terra, stremati a Carlentini (Sr) dopo aver domato uno dei continui roghi. Un anno dopo, il governo ha deciso di lasciare buttati in terra i Vigili del Fuoco siciliani, a cui va invece la nostra gratitudine mista a rabbia per le condizioni disumane in cui sono chiamati ad operare”.

Scerra ha poi concluso: “La nostra proposta mirava a potenziare il numero di Vigili del Fuoco da assegnare alla Regione Siciliana, soprattutto là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei, così da ridurre il continuo sovraccarico di lavoro del personale in forza, ed al tempo stesso efficientare il servizio antincendio e di soccorso tecnico, nonché di promuovere investimenti volti a fornire il Corpo di adeguati mezzi e strumentazione. Proposte logiche e di buonsenso e proprio per questo bocciate da un governo che conferma una volta di più la sua profonda indifferenza verso la Sicilia”.