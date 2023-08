Incendio a Filicudi, vigili del fuoco e forestale in azione - Tempostretto

Fiamme nella zona Val di Chiesa e intervento risolutivo

ISOLE EOLIE – Ancora incendi. Oggi fiamme su Filicudi. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lipari è intervenuta, alle 13:30, a Filicudi per contrastare un incendio di macchia mediterranea, nella zona Val di Chiesa. Il personale Vvf, per raggiungere l’isola, si è imbarcato su un gommone della guardia costiera di Lipari. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Forestale regionale, in supporto alla squadra dei vigili del fuoco. Grazie a quest’intervento è stato bonificato ogni singolo focolaio per evitare che l’incendio riprendesse vigore.

L’incendio ha interessato un’area di circa tre ettari di vegetazione.