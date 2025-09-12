 Incendio a Larderia, panico in una palazzina

Redazione

venerdì 12 Settembre 2025 - 13:40

Residenti in salvo, fumo visibile fin dall'autostrada

Si è scatenato il panico, a Larderia, a seguito di un incendio divampato in una zona residenziale di contrada Bordasco. Le fiamme, partite da un garage o da un cortile, hanno rapidamente avvolto una casa, generando un’alta colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza.

L’allarme ha costretto i residenti della palazzina a mettersi in salvo in strada in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul luogo sono giunte diverse squadre per domare il rogo. Fortunatamente non si segnalano feriti e tutti gli occupanti degli edifici interessati sono riusciti a evacuare in tempo.

