Incendio a Villafranca Tirrena, il sindaco chiude le scuole - Tempostretto

In arrivo un'ordinanza che riguarda strutture pubbliche e private

VILLAFRANCA TIRRENA – Incendio nella notte e ancora in corso a Calvaruso. Il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, comunica che “vista la gravissima situazione in cui si trova il nostro territorio, nella giornata di oggi 20 ottobre, tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro diurno, centri sociali, centro d’aggregazione giovanile) rimaranno chiuse. Ci scusiamo per il poco preavviso, ma la situazione è davvero critica. Seguirà ordinanza”.



