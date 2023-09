Incendio a Zafferia, "abitanti lasciati soli". Minutoli: "Noi sempre presenti" - Tempostretto

Lo sfogo di una nostra lettrice e la replica dell'assessore con delega alla Protezione civile

MESSINA – C’è tutta la paura di una mamma in uno sfogo inviato al nostro giornale. La signora racconta dell’incendio di ieri pomeriggio a Zafferia, descrivendoci la situazione vissuta. “Gli abitanti sono dovuti scappare dalle case – scrive – finestre e serrande bruciate dalle fiamme. Mia figlia al secondo piano si è dovuta inzuppare di acqua con un asciugamano per recuperare una bombola di gas nel balcone, e ha rischiato la vita per salvare tutta la palazzina compresa lei stessa”. Sono stati moment concitati. “Mia figlia – prosegue la nostra lettrice – al telefono gridava: “mamma qui c’è l’inferno di fuoco”. Le fiamme era vicine all’isolato e non s’è visto nessuno. Nessuno ha chiesto se le persone stavano bene, se ci sono stati danni alle cose”.

La replica di Minutoli: “Noi presenti”

Sulla vicenda abbiamo contatto l’assessore alla Protezione civile, Massimo Minutoli. “Non mi risulta che ci siano stati abbandoni della popolazione – spiega – siamo stati lì sino a pomeriggio. Anzi a causa dei rifiuti abbandonati intorno a quella zona abbiamo avuto notevoli problemi per poter spegnere le fiamme. Comunque sia, siamo stati presenti con la polizia municipale e c’erano i vigili del fuoco e i volontari. Dire che “non s’è visto nessuno” mi sembra inverosimile: l’incendio chi l’avrebbe spento?”. L’assessore Minutoli ha colto l’occasione per ricordare a tutti che quando si ha bisogno di ricevere assistenza dal sistema di protezione civile non bisogna “pubblicare messaggi sui social, come ormai la gente è abituata a fare, ma bisogna chiamare i numeri appositi”. “Il numero 090.22866 ieri era attivo – ha aggiunto Minutoli – e abbiamo attivato il personale in maniera straordinaria fino a notte fonda, perché l’incendio si è poi diramato anche a S. Margherita e a Castanea. Avevamo quindi diversi fronti da gestire. Ma dire che non siamo stati vicini alla popolazione non risponde al vero”.