Incendio ad Acireale. Guai per i trasporti tra Messina, Catania e aeroporto

Treni cancellati o con forti ritardi, molti bus senza posti disponibili, resta solo il mezzo privato... per chi può

Grossi disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Messina-Catania-Aeroporto a causa dei danni causati da un incendio divampato nella tratta tra Acireale e Catania. La circolazione, rallentata sin dalle ore 20:25 dell’11 novembre, permane critica anche oggi.

L’evento aveva inizialmente causato la sospensione completa della circolazione tra le due città per l’intervento dei Vigili del Fuoco, ma anche dopo il ripristino il transito dei convogli è rimasto fortemente compromesso.

I disagi sulla linea

La conseguenza diretta per i passeggeri è la registrazione di forti ritardi e l’incertezza sui collegamenti, spingendo molti a cercare soluzioni alternative di viaggio.

I treni Regionali continuano a subire limitazioni di percorso e cancellazioni complete, con conseguenti problemi per gli spostamenti lungo l’importante asse che collega i capoluoghi e l’area aeroportuale di Catania.

Viste le incertezze sui treni, molti propendono per il bus e così quelli della Sais, oggi, hanno tutti i posti esauriti, con primi biglietti disponibili solo per la corsa delle 17.45. L’unica alternativa, a questo punto, è il mezzo privato… per chi può.

Fino al 30 novembre, tra l’altro, in autostrada sono in corso lavori tra Acireale e Catania, in entrambe le direzioni e così in quel tratto la circolazione è fortemente rallentata.