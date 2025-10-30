 A 18, a novembre lavori tra Acireale e Catania e rischio code

A 18, a novembre lavori tra Acireale e Catania e rischio code

Redazione

A 18, a novembre lavori tra Acireale e Catania e rischio code

giovedì 30 Ottobre 2025 - 18:30

Disagi, di conseguenza, per i collegamenti con l'aeroporto di Catania


Nel tratto compreso tra lo svincolo di Acireale e la Barriera di San Gregorio, in entrambe le direzioni di marcia, dal 3 al 30 novembre sarà istituita la chiusura della corsia di sorpasso, sia in orario diurno sia notturno. L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal km 69+200.

Nel caso di formazione di lunghe code sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli.

In tali casi il Cas consiglia l’utilizzo della SS.114, ovvero l’uscita allo svincolo di Acireale con rientro sulla tangenziale di Catania, per gli utenti in transito in direzione Catania, e l’ingresso in autostrada A18 allo svincolo di Acireale, per gli utenti in transito in direzione Messina.

Possibili disagi anche per i collegamenti da e per l’aeroporto di Catania.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Ponte, alla bocciatura della Corte dei conti il governo risponde: “Tireremo diritto”
Risanamento Messina, l’accelerata dei poteri speciali: in 3 anni spesi 35 milioni e comprate 273 case
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED