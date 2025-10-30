A 18, a novembre lavori tra Acireale e Catania e rischio code

Disagi, di conseguenza, per i collegamenti con l'aeroporto di Catania



Nel tratto compreso tra lo svincolo di Acireale e la Barriera di San Gregorio, in entrambe le direzioni di marcia, dal 3 al 30 novembre sarà istituita la chiusura della corsia di sorpasso, sia in orario diurno sia notturno. L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal km 69+200.

Nel caso di formazione di lunghe code sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli.

In tali casi il Cas consiglia l’utilizzo della SS.114, ovvero l’uscita allo svincolo di Acireale con rientro sulla tangenziale di Catania, per gli utenti in transito in direzione Catania, e l’ingresso in autostrada A18 allo svincolo di Acireale, per gli utenti in transito in direzione Messina.

Possibili disagi anche per i collegamenti da e per l’aeroporto di Catania.