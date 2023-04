Incendio alla galleria "Vittorio Emanuele" - Tempostretto

I vigili del fuoco in azione a Messina nella storica struttura

MESSINA – Incendio alla galleria “Vittorio Emanuele III”. Mentre mancano venti minuti alla mezzanotte, i vigili del fuoco sono in azione. Le cause sono da accertare e le fiamme sono divampate in una stanza adibita a lavanderia all’interno della storica struttura. E poi si sono propagate.

AGGIORNAMENTI IN CORSO

Nel dicembre 2022 è stata annunciata la conclusione dei lavori per la cupola della galleria. “Abbiamo completato tutti i lavori di copertura – ha spiegato in quell’occasione l’assessore Francesco Caminiti – e sono stati più importanti del previsto. Quando abbiamo avuto l’accesso abbiamo visto le condizioni critiche della copertura e la tenuta delle infiltrazioni”. L’obiettivo? Riportarla al massimo splendore in questo periodo, terminando gli interventi.