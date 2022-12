Galleria Vittorio Emanuele, sistemata la cupola interna: ora portici, pavimenti e oblò VIDEO - Tempostretto

L'assessore Caminiti punta alla primavera come momento centrale per la rifunzionalizzazione della galleria: "Facciamo il massimo"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – I lavori in Galleria Vittorio Emanuele proseguono. Conclusi da poco quelli per la copula, all’interno di una delle aree più belle del centro cittadino (se valorizzata) è scomparsa la grande chiusura metallica che ha stazionato per settimane intorno al cantiere. “Abbiamo completato tutti i lavori di copertura – spiega l’assessore Francesco Caminiti – e sono stati più importanti del previsto. Quando abbiamo avuto l’accesso abbiamo visto le condizioni critiche della copertura e la tenuta delle infiltrazioni”.

Caminiti: “Pronti in primavera”

Caminiti prosegue: “Abbiamo completato i lavori sulla cupola interna. Stiamo facendo la tinteggiatura dei portici e nei primi giorni di gennaio metteremo le tessere del pavimento per ripristinarlo. Poi gli oblò e infine i vetri. Lì partirà il progetto di rifunzionalizzazione che avevamo in mente. Quando la vedremo al massimo del suo splendore? In primavera. Stiamo facendo il massimo e l’idea che avevamo portato all’inizio era di valorizzare. Incontreremo i gestori dei locali e gli abitanti per concordare le modalità di gestione”.