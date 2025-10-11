Incendio di rifiuti sotto il cavalcavia a Barcellona

Intervento dei vigili del fuoco sotto un viadotto dell'autostrada Messina-Palermo

MESSINA – Una discarica abusiva e i rifiuti in fiamme. Un incendio è diivampato sotto il cavalcavia a Barcellona Pozzo di Gotto. In particolare sotto un viadotto dell’autostrada Messina-Palermo. Da qui l’intervento oggi pomeriggio dei Vigili del fuoco di Messina.

Sono al termine le operazioni di bonifica.

I focolai attivi erano alimentati dalla natura eterogenea del materiale combusto e dalle condizioni ambientali. Senza sosta le operazioni di contenimento, fino al completo spegnimento e alla bonifica totale dell’area, al fine di scongiurare ogni possibile ripresa del fuoco e per garantire la sicurezza del sito.