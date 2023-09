Incendio in abitazione, fumo anche ai piani alti di uno stabile a Barcellona - Tempostretto

Intervento dei Vigili del fuoco di Milazzo in via Pascoli

BARCELLONA – Apprensione a Barcellona Pozzo di Gotto per un incendio divampato al piano terra di una abitazione in via Pascoli. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme propagatesi, scongiurando ulteriori danni. Fondamentale è stato anche l’utilizzo del motoventilatore che ha permesso l’aspirazione dei fumi intensi e neri sviluppati e propagati anche verso i piani superiori. Dopo aver bonificato tutta l’area e messo in sicurezza la zona, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in caserma intorno alle 13:45. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio.